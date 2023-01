Ein Sekundenschlaf war Grund eines Unfalls, der sich am Sonntag in Nußbach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Reipoltskirchen unterwegs. Dann sei das Auto nach links auf die Gegenspur geraten und dort mit einem geparkten Auto zusammengeprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand nach Angaben der Polizei allerdings hoher Schaden. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.