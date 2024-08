Am Donnerstagnachmittag ist es Sondereinsatzkräften der Polizei in Dunzweiler gelungen, einen seit längerer Zeit gesuchten Straftäter festzunehmen. Der per Haftbefehl gesuchte 23-Jährige aus dem Kuseler Südkreis wurde gegen 14 Uhr widerstandslos in Handschellen gelegt und im Anschluss in ein Gefängnis gebracht.