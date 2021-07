Großes Polizeiaufgebot am Freitag um die Mittagszeit in der Haschbacher Straße. Ein 20-Jähriger hatte sich in seinem Wohnhaus eingeschlossen. Zuvor hatte eine Polizeistreife versucht, den Mann festzunehmen. Gegen den 20-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er hat eine Jugendfreiheitsstrafe zu verbüßen. Weil der Verurteilte damit drohte, sich etwas anzutun, wurde ein Sondereinsatzkommando hinzugerufen. Kurz vor 13.30 Uhr nahmen die Spezialkräfte den 20-Jährigen widerstandslos fest. Vorsorglich wurde er einem Arzt vorgestellt. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam. Er kommt in eine Jugendstrafanstalt.