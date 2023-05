Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Endlich Stadt“ titelte DIE RHEINPFALZ am 15. Dezember. Am Tag zuvor war Jürgen Schneider, nun Stadtbürgermeister, gewählt von 5400 Städtern, die Verleihungsurkunde für die Anerkennung der Stadtrechte für Waldmohr übergeben worden.

Innenminister Roger Lewentz war dafür in den Kreis Kusel gekommen. Der ist nun mit Waldmohr um eine Stadt reicher, vier sind es an der Zahl – 53 übrigens in ganz