Unverhofft kommt oft – so könnte Steffi Körbels seit 40 Jahren andauerende Karriere als Dirigentin beim Gesangverein Liederkranz in Föckelberg umschrieben werden. Obwohl sie anfangs zweifelte, verpasste sie letztlich selbst in der Schwangerschaft nur eine einzige Übungsstunde.

Aus „Ich möchte eigentlich keine Dirigentin sein“ und „Ich gucke mal“ wurden letztlich vier Jahrzehnte. Der Gesangverein Liederkranz Föckelberg zeichnete während