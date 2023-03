Teile von Frohnhofen waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen. Ursache war ein Seilschaden, teilten die Pfalzwerke mit. Die Störung sei um 17.42 Uhr aufgetreten. Neben Frohnhofen seien auch Teile von St. Wendel und Bexbach betroffen gewesen. Die Stromversorgung in den betroffenen Haushalten sei zwischen zehn Minuten und eineinhalb Stunden unterbrochen gewesen, so die Werke weiter.