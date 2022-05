Einen Seilriss nennt das Netzteam der Pfalzwerke als Ursache für eine Versorgungsunterbrechung am Mittwochnachmittag. Ab 14.48 Uhr sei in mehreren Gemeinden kein Strom mehr geflossen. Betroffen waren Teile von Altenglan, Glan-Münchweiler, Matzenbach, Etschberg, Haschbach, Henschtal, Hüffler, Quirnbach, Rammelsbach, Rehweiler, Rutsweiler am Glan, Theisbergstegen und Wahnwegen.

Während einige nur 24 Minuten warten mussten, blieben andere für fast anderthalb Stunden ohne Elektrizitätsversorgung. Das Netzteam Saarpfalz der Pfalzwerke sowie alle Kräfte der Netzleitstelle hätten sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen können, heißt es in der Mitteilung.