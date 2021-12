Die katholische Pfarrei Hl. Remigius in Kusel ruft zu Spenden für die Kuseler Tafel auf. Gesammelt werden sollen Toilettenartikel wie Creme, Duschgel, Shampoo oder Seife. Durch einen Bericht in den Tagesthemen diese Woche erhält die Aktion besondere Aktualität.

Die ARD hatte am Montag über die Kuseler Tafel berichtet und die besondere Problemlage der Menschen in der strukturschwachen Region herausgestellt. Die Spendenaktion der katholischen Pfarrei wurde allerdings schon vor ein paar Wochen im Caritasausschuss der Pfarrei geboren. Die Idee dazu hatte Pfarreiratsvorsitzende Christa Kuhn. Gerade vor Weihnachten sei für viele sozial schwache Familien eine kleine Tüte mit Hygiene- und Toilettenartikeln zusätzlich zu der Lebensmittelspende der Tafel sicher willkommen, so Kuhn. Der Geschäftsführer der Tafel, Wolfram Schreiner, begrüßt die Initiative.

Wer sich beteiligen möchte, kann seine Spende im Kuseler Weltladen in der Fußgängerzone abgeben. Die Ausgabe an die Tafelkunden erfolge dann in den Wochen bis zum vierten Advent. Huber, der für den Caritasausschuss zuständig ist, kündigte an, dass die Aktion am Wochenende auch in den Gottesdiensten bekannt gegeben werde.

Die katholische Pfarrei hatte sich zuletzt bei einer 72-Stunden-Aktion intensiv für die Tafel eingesetzt. Die jährliche Sammlung von Lebensmitteln für Tafel-Kunden bei Gottesdiensten zum Erntedankfest war indes wegen der Renovierung der katholischen Kirche in Kusel zuletzt ausgefallen.