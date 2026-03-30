Menschen fördern und Kenntnisse möglichst bis ins hohe Alter erhalten: Das ist ein Schwerpunkt im Alten- und Pflegeheim Zoar in Kusel. Handwerken und Vierbeiner gehören dazu.

Da ist Musik drin: Ein Freitagvormittag, Frühlingswetter, gute Laune. Der Singkreis im Zoar sitzt um einen großen Tisch in der Cafeteria. Mit Akkordeon-Begleitung erklingen bekannte Volkslieder. Vor allem die Bewohnerinnen des Alten- und Pflegeheims in Kusel nehmen hier teil.

Die Männer haben draußen gerade anderes zu tun. Rainer Geller hat sich pünktlich zur Freiluftsaison eine Holzbank zum Aufarbeiten vorgenommen. Der Lack steht schon bereit. „Aber vorher muss ich das Holz abschleifen“, berichtet Geller, der als Maler und Lackierer gearbeitet hat.

Rainer Geller teilt gerne sein Wissen beim Aufarbeiten einer Holzbank auf. Roswitha Weber und Einrichtungsleiterin Jutta Kunz (rechts) helfen beim Schleifen. Foto: Susanne Cahn

„Wir fördern die Bewohner und deren Fertigkeiten so gut wie möglich“, erzählt Jutta Kunz, seit 2014 Leiterin des Kuseler Zoar-Pflegeheims. Aktivierende Pflege und Versorgung lautet das Konzept, das jeweils individuell auf die Personen zugeschnitten werde. Es gehe darum, zu erhalten, „was der Mensch kann“, sagt Kunz. Die Bewohner würden einbezogen in Projekte – wie eben das Herrichten der Terrassenmöbel. Als weiteren Schwerpunkt nennt die 52-Jährige tiergestützte Aktivitäten.

Eine große Tierfreundin ist Roswitha Weber. Die Bewohnerin nimmt den Hasen Susi in den Arm und steckt ihre Nase ins seidenweiche Fell. Die Häsin ist ganz entspannt und lässt sich die Liebkosungen offenbar gern gefallen. Noch ist sie alleine im Pflegeheim. „Wir bekommen bald noch eine neue Gefährtin für sie“, kündigt Jutta Kunz an. Darauf freut sich Roswitha Weber schon. „Ich liebe Tiere. Wir hatten früher immer welche“, erzählt die aus St. Julian stammende Tierfreundin.

Zwei Wuschelhühner und Hundebesuch

In dem 2023 entstandenen Streichelzoo im Alten- und Pflegeheim Zoar schaut Roswitha Weber auch nach den chinesischen Seidenhühnern. Herbert und Lore heißen die weißen Wuschelhühner.

Zu den weiteren tiergestützten Aktivitäten gehöre der Besuch von Therapiehund Piwi alle zwei Wochen, berichtet Kunz. Tiere könnten in möglichen Krisensituationen sehr gut deeskalieren, erklärt die Leiterin des Pflegeheims.

Sie hat dort ab 1992 ihre Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Es gibt 108 Plätze, allerdings seien wegen Umbauarbeiten einige aktuell nicht belegt. Es gibt 52 Einzel- und 56 Doppelzimmer. Zoar wolle mehr Einzelzimmer anbieten und plane einen Anbau – und das bereits seit vielen Jahren. Konkretes zum Zeitplan ist noch nicht bekannt.

Zurzeit sind laut Kunz 100 Personen im Alten- und Pflegeheim untergebracht. Die jüngsten sind Anfang 60 Jahre alt, die ältesten nähern sich der 100.

Weniger ehrenamtliche Helfer

Es gibt fast ebenso viele Mitarbeiter, nämlich 95, die sowohl in Voll- und Teilzeit als auch als geringfügig Beschäftigte tätig sind. Freie Stellen gebe es aktuell nicht. „Der Stellenschlüssel ist ausgereizt“, berichtet Kunz. Allerdings verhehlt sie nicht, dass es inzwischen mehr Unterstützung der Pflegekräfte in der sozialen Betreuung brauche. „Die Leute kommen heute immer später zu uns, und die meisten mit einer Demenz“, begründet sie ihre Forderung. Der Stellenschlüssel sei daran allerdings bislang nicht angepasst worden, bedauert sie.

Vor der Corona-Epidemie seien viele Ehrenamtliche gekommen, um mit den Bewohnern etwas zu unternehmen. Sie unternahmen Spaziergänge, besuchten die Eisdiele oder bewunderten einfach mal die Blumen in der Gärtnerei gegenüber. Solche „Juwele“, freiwillig Engagierte, gebe es heute nur noch wenige, stellt Kunz fest. Seit der Gründung des Zoar-Altenheims im Jahr 1988 hatte auch der frühere Kuseler Dekan Baldur Melchior regelmäßig Gottesdienste im Zoar gehalten, darunter alle Weihnachtsgottesdienste – bis er sein Ehrenamt Ende 2024 aus Altersgründen aufgeben musste.

„Wir lesen auch die Zeitung vor“

Neben musikalischen Angeboten, gebe es Spiele sowie Bewegungs- und Gymnastikangebote, berichtet die Leiterin. „Wir lesen auch die Zeitung vor und aktivieren die Bewohner.“ Wen es lieber an die frische Luft zieht, der könne die Sonnenterrasse nutzen.

Neben vollstationärer Pflege ist in dem Haus an der Bundesstraße 420 auch Kurzzeitpflege möglich. Kunz weiß: „Die meisten brauchen den Platz von jetzt auf gleich.“ Das lasse sich allerdings nicht immer sofort realisieren. In Doppelzimmern müsse zudem danach geschaut werden, dass die Chemie zwischen den Bewohnern stimmt.

Zur Serie

Wie leben Menschen im Pflegeheim? Welche Angebote gibt es vor Ort – und wer kümmert sich täglich um die Bewohnerinnen und Bewohner? In unserer neuen Serie stellen wir Pflegeheime im Landkreis vor und geben Einblicke in den Alltag, die Betreuung und die Menschen dahinter.