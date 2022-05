Ein Segelflieger musste am Mittwoch um die Mittagszeit auf einem Feld in der Nähe des Kuseler Stadtteils Bledesbach landen. Dies teilt die Polizei mit. Der Pilot habe wegen problematischer Thermik auf dem Feld runtergehen müssen. Er blieb unverletzt. Der Flieger wurde durch die Landung leicht beschädigt. Gestartet war der Pilot in Oppenheim bei Mainz, wo er auch wieder landen wollte, informiert die Polizei auf Nachfrage.