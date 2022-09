„Wir sind dort draußen nicht als Helden sondern als solidarische Mitmenschen unterwegs“, sagt die deutsche Kapitänin, Menschenrechtsaktivistin und Autorin Pia Klemp. Beim „Kein Bock auf Nazis“-Festival am 10. September auf Burg Lichtenberg ist sie als Rednerin dabei. Katharina Kovalkov-Walth sprach vorab mit ihr über ihre Arbeit.

Frau Klemp, wie lange schon retten Sie Menschen aus dem Meer?

Ich war von 2017 bis 2020 im Mittelmeer in der zivilen Seenotrettung auf See aktiv. Seit 2018 habe ich mich mit der Iuventa-Crew auch vermehrt gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung stark gemacht.

Tatsächlich wollte man Sie in Italien wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung für mehrere Jahre ins Gefängnis stecken. In vielen anderen Flecken der Erde kreidet man Ihnen Ähnliches an. Wie gehen Sie mit solch einer „Dankbarkeit“ für Ihre Arbeit um?

Die Dankbarkeit kann man sich an den Hut stecken. Wir sind dort draußen nicht als Helden, sondern als solidarische Mitmenschen unterwegs. Die Menschen, die im Mittelmeer Hilfe benötigen, sind nicht zufällig dort. Sie fallen keiner Naturkatastrophe, keiner göttlichen Allmacht, keinem Schicksal zum Opfer. Es ist skrupellose Politik – Unterschriften, Stempel und Handschläge in klimatisierten Büros –, die diese Toten fordert. Warum also nicht dem Elend entgegenwirken und diesen Menschen helfen? Und zwar, indem man sichere und legale Einreisewege schafft, anstatt sich mit der Dankbarkeit für eine Handvoll Leute, um die es gar nicht gehen sollte, zu konzentrieren.

Sie haben 2022 eine ,,Wutschrift“ veröffentlicht. Worum geht es darin, und was macht sie besonders wütend?

Die „Wutschrift“ fordert mehr Wut von uns allen. Wut, die zu Engagement führt, die uns antreibt, zu ändern, was schiefläuft. Es scheint so, als lebten wir in wütenden Zeiten: Frauen fordern ihre Gleichberechtigung mit Männern, People of Colour die ihre mit Weißen, junge Leute fordern einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten, Menschenrechtsaktivisten fordern ein humanes Verhalten gegenüber Geflüchteten. Das bringt ihnen Aufmerksamkeit ein. Aber nicht unbedingt Wertschätzung oder Verständnis. Benachteiligte sind nicht wütend, sie sind hysterisch. Nicht ernst zu nehmen. So scheint es. Und es ist an der Zeit, dass sich das ändert. Wut ist ein Werkzeug, das wir nutzen können, um Wände einzureißen, anstatt sie hochzugehen. Ein Impulsgeber, der aufzeigt, was uns wichtig ist. Denn wer nicht wütend ist, hat nur noch nicht richtig aufgepasst.

Seit 2020 sind Sie Kapitänin der Louise Michel im Mittelmeer, getragen, sondern von einem kleinen anarcho-feministischen Kollektiv. Und in diesem Zusammenhang sagten Sie einmal, dass die Seenotrettung keine humanitäre Aktion, sondern eine antifaschistische sei. Was hat Seenotrettung mit Faschismus zu tun?

Wenn man Faschismus als „organisierte, nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung und/oder Ideologie“ definiert, dann passiert genau das an den Außengrenzen der EU. Mit allen noch so verwerflichen politischen und militärischen Mitteln werden dort schwarze Menschen und PoC, die keine EU-Pässe haben, bewusst sterben gelassen oder sogar von europäischen Grenzbeamten getötet. Von der Wahrung der Menschenrechte sind die EU und ihre Mitgliedstaaten meilenweit entfernt. Migrierende Menschen werden ihrer Würde beraubt und als Gefahr für Europa dargestellt. Eine dringende Buchempfehlung für alle ist „Grenzenlose Gewalt – Der unerklärte Krieg der EU gegen Flüchtende“ vom Autorinnen Kollektiv mEUterei, erschienen ebenfalls 2022.

Deshalb nehmen Sie stellvertretend für alle Seenotretter bei der diesjährigen Kein-Bock-auf-Nazis-Veranstaltung in Kusel teil. Was planen Sie da?

Ich bin zum ersten Mal beim Kein-Bock-auf-Nazis-Festival in Kusel. Ich bin dort als Autorin, um aus meinem Buch „Wutschrift“ zu lesen. Solche Veranstaltung sind für uns alle wichtig. Deutschland hat ein ausgewachsenes rechtes Problem. Von etablierten rechtsradikalen Parteien über rassistische Polizisten, die immer noch nicht aufgedröselten Machenschaften des NSU und des Verfassungsschutzes, tätliche Angriffe auf Asylbewerber, unendlicher Alltagsrassismus bis hin zu den „klassischen“ bestiefelten Neo-Nazis. Hier läuft einiges schief, und für Menschen, die von Nazis zu ihrem Feindbild erklärt wurden, ist das mitunter lebensgefährlich.

Zur Person

Pia Klemp, geboren 1983 in Bonn, ist Kpitänin auf dem vom englischen Streetart-Künstler Banksy gestifteten Schiff „Louise Michel“ im Mittelmeer, seit 2015 engagiert sie sich als Seenotretterin. 2022 erschien ihr Buch „Wutschrift – Wände einreißen, anstatt sie hochzugehen“ bei Penguin.