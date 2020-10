Der Kiosk am Ohmbachsee bleibt auch während der Wintermonate geöffnet. Das hat die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitgeteilt.

Auch wenn der Besucherstrom in den Wintermonaten nachlässt, können Gäste in dieser Zeit im Kiosk ihren Hunger und Durst stillen. In der Nähe befindet sich ein Wasserspielplatz. Da die Wasserzufuhr im November vorübergehend eingestellt wird, stehen nur die wasserfreien Spielgeräte zur Verfügung. Im kommenden Jahr können zwischen Mai und Oktober auch wieder Tretboote ausgeliehen werden.

Der Kiosk ist während der Wintermonate von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.