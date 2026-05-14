Die katholische Kita St. Valentin in Schönenberg-Kübelberg darf sich über 205.000 Euro aus dem Investitionskostenförderprogramm des Landes freuen. Ziel ist der Kitaplatzausbau im Sinne des Programmes „Kleine Füße, Große Pläne“. „Mit mehr als drei Millionen Euro unter stützen wir, dass knapp 420 neue Kitaplätze in Rheinland-Pfalz entstehen“, wird Noch-Bildungsminister Sven Teuber in einer Pressemitteilung zitiert. Es solle außerdem dafür gesorgt werden, dass genügend Fachkräfte zur Betreuung der neu geschaffenen Plätze verfügbar sind. Deshalb ist vor sechs Jahren die berufsbegleitende Ausbildung eingeführt worden. Dies zeige Wirkung, die Anzahl der Auszubildenden steige seither. Momentan arbeite das Land an einer neuen Ausbildungsform, der sozialpädagogischen Assistenz – eine dreijährige, praxisintegrierte und bezahlte Ausbildung.