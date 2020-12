Einen Tag nach der halben Million Euro für Schönenberg-Kübelberg kommen nun auch Waldmohr und Wolfstein in den Genuss von Fördermitteln für ihre Ortsmitte. Laut Mitteilung des Innenministeriums erhält die Neu-Stadt Waldmohr weitere 300.000 Euro Städtebauförderung aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Das Geld soll, wie zuvor schon fast 700.000 Euro seit 2017, in die laufende Entwicklung der Ortsmitte fließen. Dort entsteht derzeit ein Gemeinschaftsprojekt mit einem privaten Träger. Dort sollen neben Wohnungen auch öffentliche Einrichtungen wie die Bücherei und ein Stadtcafé entstehen.

Sogar 400.000 Euro gibt es aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ für die Stadt Wolfstein. Seit 2017 sind hier bereits 520.000 Euro geflossen, um die Entwicklung rund um den alten Stadtkern zu fördern. Wolfstein will hier mit dem Geld unter anderem Grund und Boden erwerben sowie das Angebot an Gemeinbedarfseinrichtungen verbessern, wie es in der Mitteilung heißt.