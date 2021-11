Im Hainweg in Kreimbach-Kaulbach wird am Donnerstag, 25. November, von 8 bis 14 Uhr das Wasser abgestellt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, sind müssen dringend notwendige Reparaturarbeiten an der Wasserleitung durchgeführt werden. Nach den Arbeiten kann es zu Druckschwankungen kommen, das Wasser kann getrübt sein. Es wird empfohlen, das Wasser einige Minuten laufen zu lassen, bis es wieder klar und kühl austritt. Die Verbandsgemeindewerke sind für Rückfragen unter 06382 791404 erreichbar.