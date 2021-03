Der Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Kusel ist von Donnerstag auf Mittwoch um sechs auf 1680 gestiegen. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Es wurden je drei neue Fälle in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal und der VG Kusel-Altenglan gemeldet. Der aktuelle Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt 58,4. Unter Einrechnung der im Landkreis lebenden US-amerikanischen Mitbürger liegt der Wert bei 55,3. Aktuell gibt es 79 aktive Infektionsfälle im Landkreis – davon leben 17 im Oberen Glantal, 45 in der VG Kusel-Altenglan und 17 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 1542 Personen, 59 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Mehr zum Thema