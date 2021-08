Wer vor 50 Jahren, also 1971, den Meisterbrief abgelegt hat, bekommt von der Handwerkskammer den Goldenen Meisterbrief. Das sind in diesem Jahr aus dem Landkreis Kusel der Bäckermeister Hans-Peter Cappel (Altenglan), der Elektroinstallateurmeister Reiner Harth (Quirnbach), die Fleischermeister Hermann Klinck (Schönenberg-Kübelberg) und Ferdinand Schauerte (Hüffler), der Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Rudi Molz (Hoppstädten) und der Stuckateurmeister Dieter Unnold aus Offenbach-Hundheim. Die Briefe sollten am Mittwoch bei einer Feierstunde in Waldfischbach-Burgalben von Kammerpräsident Dirk Fischer überreicht werden. Wegen der steigenden Corona-Inzidenzahlen ist die Veranstaltung aber abgesagt und soll nachgeholt werden.