Sebastian Lebek, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, wechselt zum 1. Januar als Vorstandsmitglied zur Sparkasse in Gengenbach. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat er am Donnerstagnachmittag bestätigt. Der 41-Jährige aus Blaubach wurde zum Nachfolger von Matthias Heck berufen, der nach nur etwas über einem Jahr die badische Sparkasse verlässt, um Vorstandssprecher der Volksbank in Ettlingen zu werden. Die Sparkasse Gengenbach hat eine Bilanzsumme von 482 Millionen Euro, etwa ein Viertel des Volumens der Kuseler.

Lebek ist ein Eigengewächs der Kreissparkasse, hatte dort seine Ausbildung 1999 begonnen und war nach Stationen bei der Dresdner Bank und der Commerzbank 2010 zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Dort stieg er schnell auf, zog im September 2017 als stellvertretendes Vorstandsmitglied in die erweiterte Geschäftsführung des Geldinstituts ein – übrigens als Nachfolger von Michael Utzschneider, der ebenfalls aus Kusel in den Vorstand einer Sparkasse berufen worden war; in diesem Falle die Sparkasse Erding-Dorfen in Bayern.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hatte Lebek sich nach dem Weggang von Stefan Eckert als Vorstandsmitglied beworben. Der Verwaltungsrat hatte jedoch Luzia Welter den Vorzug gegeben.

Die Region verliert in Lebek aber auch einen Mann, der vielfältig engagiert war und ist; unter anderem im Ortsgemeinderat Blaubach, vor allem aber als Chorleiter. Seit vergangenem Jahr ist er auch stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP. Lebek ist verheiratet und Vater dreier Kinder.