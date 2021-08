Ganz persönliche Fotobücher haben acht Kinder am Donnerstag beim Ferienprogramm gebastelt. Acht bunte Urlaubs-Bücher sind in drei Stunden entstanden: alle mit Stempeln, Bändern, Fäden, Muscheln, Fischernetzen und vielen Klett- und Klebepunkten verziert.

Auch wenn das Verreisen gerade nicht so einfach ist: Die acht Kinder, die am Donnerstag beim Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitgemacht haben, setzten sich intensiv mit dem Thema Urlaub auseinander. Beim „Scrapbooking“ bastelten sie im Wolfsteiner Sitzungssaal ihre eigenen individuellen Urlaubs-Scrapbooks. Scrapbooking ist die Bezeichnung dafür, Fotobücher selbst zu basteln und mit Aufklebern und allen möglichen zu den Bildern passenden Dingen zu verzieren. Der am häufigsten gesagte Satz am Donnerstag: „Bitte vorher die Hände desinfizieren.“

Petra Jung bietet solche Workshops seit Jahren an. Sie musste bei der Vorbereitung einiges bedenken, um alle Corona-Auflagen zu erfüllen. Ihr Ziel: den Teilnehmern trotz allem eine unbeschwerte Zeit und ein kreatives Angebot bieten. Daher sei die Entscheidung für die Fotobücher mit Urlaubsmotto gefallen. Denn diese konnten die Kinder an sieben Stationen gestalten, die mit ausreichend großem Abstand aufgebaut wurden. An jedem Tisch konnten so die Seiten des zu Beginn noch weißen Buches mit verschiedenen Techniken gestaltet werden.

Musterbuch für Ideen

Dafür gab es zum Beispiel jede Menge Stempel mit allen möglichen Motiven und Stempelkissen mit diversen Farben. Ein Musterbuch hatte Jung angefertigt, um den Kindern Anstöße für eigene Ideen und Orientierung zu geben. Doch letztendlich entschieden die Teilnehmer selbst, wie genau ihr Fotobuch aussehen sollte – inklusive persönlicher Note. Zum Beispiel mit einem Eisbecher mit Sonnenbrille, mit dem etwa Nina ihr Fotobuch voller Elan verzierte.

Die Stempel, Walzen, Kleber, Scheren und Tische nach jedem Durchgang zu desinfizieren, wäre sehr aufwendig, erläuterte Jung. Deshalb sollten die Kinder ihre Hände nach jedem Tischwechsel desinfizieren. Doch meistens mussten die Acht- bis 14-Jährigen darauf nicht hingewiesen werden. Nur wenige Male erinnerte Jugendsozialarbeiterin Annette Junkes daran, wenn es im Eifer des Gefechts doch vergessen wurde.

„Bisher bestes Projekt“

Einige der Bastler waren nicht zum ersten Mal dabei: Für den zehnjährigen Arvid war es etwa schon das dritte Mal. Er möchte sein bunt gestaltetes Buch für den nächsten Urlaub aufheben. Er freute sich, dass er trotz Corona seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte. Dass er seine Hände häufig desinfizieren muss, sei überhaupt kein Problem, sagte er. Die Abstände und Hygieneregeln kennen die Kinder schon aus der Schule. Somit war es für sie kein Problem, diese auch hier einzuhalten.

Und Spaß hatten die Kinder in der ruhigen Atmosphäre trotzdem. Chiara, die ebenfalls schon mehrfach mitgemacht hat, erklärte das Projekt zum bisher besten. Pauline fand es „toll, dass man selbst alles macht“. Und sie freute sich darüber, dass sie jetzt ein ganz besonderes Buch für Urlaubsfotos hat. Maurice sagte, er werde das Buch wahrscheinlich mit Fotos aus dem Italienurlaub im Herbst gestalten. Andere Kinder überlegten, ihre Bücher mit Fotos von vergangenen Urlauben zu füllen.

Bücher erweiterbar

Doch so leicht, wie manche erwarteten, war das Basteln nicht. Das Stempeln hat seine Tücken, stellten die Teilnehmer früher oder später fest. Die Folgen: mit Stempelfarbe verschmierte Finger, bunte Gesichter, vermischte Farben und verschobene Stempelabdrücke. Aber auch das war kein Problem, schlimmere Stempel-Unfälle lassen sich nachträglich mit einem Foto verdecken. Feinmotorik und Geduld waren beim Basteln mit Bändern und Fäden gefragt. Und mit Klebepunkten konnten die Bastler für 3D-Effekte sorgen. Bei den Seiten zum Thema Meer und Strand gab es ein kleines Fischernetz und Muscheln, mit denen die Seiten in Szene gesetzt wurden. Die klebte Jugendsozialarbeiter Daniel Hübner nach Kinderwunsch mit einer Heißklebepistole auf.

Die Scrapbooks der Teilnehmer waren nach den drei Stunden allerdings nur vorläufig fertig: Denn die Bücher können später um viele Seiten erweitert werden. Die Ösen sind leicht zu öffnen und die Seiten werden mit einem flexiblen Gummiband zusammengehalten. So können die Urlaubs- und Sommererlebnisse der Kinder – auch nach Corona – im Scrapbook festgehalten werden.