Uns steht hochsommerliches Wetter bevor. Insbesondere am Sonntag können die Temperaturen nahe an 40 Grad herankommen.

Das liegt an einer stabilen Hochdruckzone, welche vom Atlantik bis über weite Teile Mitteleuropas reicht. In Verbindung mit einem flachen Tief über der Iberischen Halbinsel gelangt die Glutofenhitze über Süd- und Südwesteuropa ab Wochenmitte zeitweise auch in unsere Region. Wegen der andauernden Trockenheit herrscht hohe Feld- und Waldbrandgefahr. Grillpartys sollten daher unter Kontrolle stattfinden. Außerdem sollte vermieden werden, glimmende Zigarettenstummel oder andere leicht entzündliche Stoffe unbedacht wegzuwerfen.

Vorhersage

Montag: Nach erfrischendem Morgen gibt es eine freundliche Mischung aus reichlich Sonnenschein und durchziehenden Wolkenfeldern. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber noch im angenehmen Sommerbereich.

Dienstag: Abgesehen von Schleierwolken scheint heute verbreitet die Sonne, wenngleich zum Teil auch milchig abgeschirmt. Dazu steigen die Temperaturen schon an.

Mittwoch: Heute strahlt die Sonne oft schon gnadenlos. Nur noch einige zarte Wolkenfelder halten sich am Himmel. Dazu klettern die Temperaturen zum Nachmittag fast überall in der Region deutlich über die 30 Grad–Marke. Freibäder bieten dabei wohltuende Erfrischung. Bei längerem Sonnenbaden sollte man sich wegen der hohen UV-Strahlen tüchtig eincremen.

Donnerstag: Auch heute knallt die Sonne gnadenlos vom wolkenlosen oder nur leicht bewölkten Himmel. Der tagsüber etwas auffrischende Nordostwind dämpft die Temperaturen allerdings etwas. Generell sollte auf ausreichend Flüssigkeitszunahme geachtet werden.

Weiterer Trend

Auch am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche bleibt es sonnig, trocken und hochsommerlich heiß. Am Sonntag und Montag droht voraussichtlich Rekordhitze mit Werten von teilweise über 40 Grad.