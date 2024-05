Wasserratten müssen für das Badevergnügen im Jettenbacher Schwimmbad etwas tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung neue Eintrittspreise für die Badesaison 2024, die in Jettenbach am Samstag, 25. Mai, beginnt. Ausnahmen: Die Tages- und Saisonkarte für Schüler, Jugendliche, Studenten und Azubis kostet wie im vergangenen Jahr zwei beziehungsweise 30 Euro. Erwachsene zahlen künftig für eine Tageskarte 3,50 Euro statt drei Euro, der Preis für die Saisonkarte wird von 40 Euro auf 45 Euro angehoben und die Familienkarte kostet ab dieser Saison 60 Euro statt 50 Euro.

Nicht mehr verkauft werden Dutzendkarten, die Nachfrage sei in der vergangenen Saison sehr überschaubar gewesen, berichtete Karl Mohr, der Erste Beigeordnete der Gemeinde, der sich seit Jahren um die Organisation des Badebetriebs kümmert. Das gemeindeeigene Freibad ist auch in diesem Jahr immer nachmittags geöffnet: montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr.