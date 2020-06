Das Wetter hätte man sich vermutlich ein klein wenig besser gewünscht. Doch unabhängig davon startet am Montag im Kreis Kusel die Badesaison: Die Schwimmbäder in Altenglan und Wolfstein öffnen, jenes in Waldmohr und das Rüllbergbad werden in den nächsten Tagen nachziehen. Die Mitarbeiter der Bäderbetriebe hatten bis zum Wochenende noch gut zu tun, um die Schwimmbäder den Corona-Hygienevorschriften entsprechend auszurüsten: Schilder anbringen, Wege kennzeichnen, Bahnen im Becken absperren und umdirigieren. Und auch wenn uns Corona vermutlich das ganze Jahr über begleitet – das Wetter soll voraussichtlich ab Mittwoch richtig gut werden.