Alle Hände voll zu tun hatten Feuerwehr und Rettungskräfte am Mittwoch nach einem Unfall in der Paulengrunder Straße in Brücken. Am Mittag verlor ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Hauswand. Im Anschluss verkeilte sich das Auto hochkant in einer Grube, teilte der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr im Oberen Glantal, Stefan Reichhart, mit. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Beifahrer konnte sich Reichhart zufolge selbst aus dem Wagen befreien und einen Arzt aufsuchen, der Fahrer hingegen musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden: Hierzu wurde das Auto von der Feuerwehr abgesichert, damit es nicht umkippt, und der Brandschutz sichergestellt. Nach rund 45 Minuten konnte der wache und ansprechbare Fahrer mit Hilfe eines sogenannten Spineboards über die Schiebetür der Beifahrerseite aus dem Auto geholt und danach ins Krankenhaus gebracht werden. Die Paulengrunder Straße war während des Einsatzes gesperrt. Vor Ort waren mehr als 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.