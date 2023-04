Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Iron Fest Open Air hat am vergangenen Wochenende am Ohmbachsee zwischen Gries und Schönenberg-Kübelberg viele Metal-Herzen glücklich gemacht. Es war die zweite Auflage des Festivals, die erste am See - und nicht die letzte. Eine Bilanz des Organisatoren-Quartetts.

Ursprünglich war die Veranstaltung auf 600 Besucher pro Tag begrenzt. Wegen der großen Nachfrage wurde das Kontingent aber dann doch noch auf 750 Gäste täglich erhöht. Sieben