Mehrere Verstöße hat die Polizei bei einer Schwerverkehrskontrolle am Dienstag auf dem Rastplatz Potzberg an der A62 festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, haben mehrere Fahrer gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Zudem durften zwei Lastwagen ihre Reise nicht fortsetzen. Grund: Bei beiden Sattelzügen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Letztlich musste eine Spezialfirma mit der ordnungsgemäßen Ladungssicherung beauftragt werden. In einem Fall muss ein Unternehmen mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich rechnen.