In der Nacht zum Montag trafen schwere Gewitter mit Platzregen das St. Wendeler Land. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben ab etwa 1.30 Uhr knapp 30-mal aus. Besonders betroffen war Namborn, wo Keller vollliefen, Bäume umstürzten und einzelne Straßen durch Erdrutsche blockiert waren. Außerdem kam es laut Feuerwehr in zwei Häusern zu Kurzschlüssen mit kleineren Schwelbränden, nachdem Wasser in Elektroverteilungen eingedrungen war. Auch im Freisener Ortsteil Reitscheid war die Feuerwehr wegen defekter Dächer und nasser Keller im Einsatz. Nach Angaben der Polizei St. Wendel blockierte bei Dörrenbach ein herabgestürzter Ast Teile der Fahrbahn der B 420; die Feuerwehr habe ihn aber innerhalb weniger Minuten entfernen können.