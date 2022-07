Die Ermittlungen nach den Messerstichen in der Ohmbacher Hauptstraße in der Nacht zum 21. Juni dauern an. Unter anderem seien die polizeilichen Vernehmungen noch nicht abgeschlossen, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. In jener Nacht waren in der Hauptstraße nahe des Gasthauses Erfurt ein 24-Jähriger und ein sieben Jahre älterer Mann in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Jüngere seinem Kontrahenten mit einem Messer so schwer verletzt haben, sodass dieser zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte. Zum Hintergrund des Streits macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben, genauso wenig dazu, ob die Männer zum Zeitpunkt des Streits alkoholisiert waren. Der 24-Jährige wurde am Tag nach der Tat aus der Haft entlassen, da kein dringender Tatverdacht gegen ihn bestünde. Daran habe sich bis Dienstag nichts geändert.