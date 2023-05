Nach einem hart umkämpften Spiel muss sich die HSG Schwarzerden-Kusel dem Tabellenführer der B-Liga Saar, RW Schaumberg 2, überraschend knapp mit 23:25 (11:15) geschlagen geben. Trotz schlechter Ausgangssituation hielten die Kuseler Handballer bis zum Ende gut mit.

Wie schon im vorherigen Spiel reiste die HSG mit nur acht Spielern zu ihrer Auswärtspartie, erneut ohne Auswechselspieler für die Feldpositionen. Gegen den in zuvor neun Spielen verlustpunktfreien Spitzenreiter standen die Chancen somit schlecht, die HSG spielte aber befreit auf. In der Abwehr fand das Team immer wieder Lösungen gegen den großgewachsenen Rückraum von RW Schaumberg. So konnten sich die Gäste sogar eine 7:5-Führung erarbeiten (zwölfte Minute). Darauf antwortete der Gegner aber mit einem 4:0-Lauf, und so lief die HSG-Mannschaft nun doch einem Rückstand hinterher (7:9, 19.). Der Tabellenführer konnte die Führung bis zur Halbzeitpause dann auf 15:11 ausbauen, und auch zu Beginn der zweiten Hälfte schien die Begegnung den erwartbaren Verlauf zu nehmen (17:11, 32. Minute).

Bis zur 44. Minute kamen die Kuseler Handballer zwar noch mal bis auf zwei Tore heran (19:17), doch Schaumberg ließ den Vorsprung wieder anwachsen. Beim Stand von 24:19 (55.) schien das Spiel fast schon entschieden zu sein.

HSG-Team bringt Primus arg ins Schwitzen

Aber die HSG zeigte starken Willen. Nach drei Toren in Folge waren es nur noch zwei Tore Rückstand (24:22, 59.). Der Gegner sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Anschließend fing sich das Heimteam wieder, und die Partie endete mit einem 25:23-Sieg für Rot-Weiß, das damit Tabellenführer der B-Liga Saar bleibt. Die HSG Schwarzerden-Kusel verpasste es, dem Primus den ersten Punktverlust der Saison zuzufügen, kann aber am Samstag gestärkt in ihr Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Black Bulls Alsweiler 3 gehen.

So spielten sie