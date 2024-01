Bei der Auswärtsniederlage am Freitag bei der HG Itzenplitz II standen der HSG Schwarzerden-Kusel so viele Spieler zur Verfügung wie schon lange nicht mehrt. Dennoch musste sich die HSG nach einer guten Leistung mit 28:32 (12:17) geschlagen geben.

Durch die gut besetzte Bank setzte die HSG von Beginn an auf schnelle Angriffe und erzielte so bis zur achten Minute (6:6) mehrere Tore durch Tempogegenstöße. Im Anschluss schaffte die HG Itzenplitz aber drei Tore in Folge und setzte sich auf 9:6 ab (14.), während die HSG nach einer Zeitstrafe in Unterzahl spielte. Den Vorsprung baute die Heimmannschaft danach noch aus (15:10, 26.). Kurz vor der Halbzeit hatte die HSG die Chance, auf drei Tore zu verkürzen, doch nach einem überhasteten und glücklosen Abschluss erzielte der gegnerische Torhüter mit einem sehenswerten Wurf über das gesamte Spielfeld den 17:12-Halbzeitstand.

Nach der Pause setzte sich die HGI schnell auf acht Tore ab (23:15, 37.). Dabei hatte sich das Heimteam mittlerweile in der Abwehr auf die schnelle Spielweise der Gäste eingestellt, konnte so mehrfach Tempogegenstöße der HSG unterbinden. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit änderte sich daran wenig, und beim Stand von 28:21 schien sich der Sieger abzuzeichnen.

Aufholjagd kommt zu spät

Doch die HSG gab nicht auf, nachdem sie zuvor immer wieder mit den Abschlüssen scheiterte. Nun fanden wieder mehr Würfe den Weg ins Tor. Zudem standen die Gäste kompakter in der Abwehr und ließen fast zehn Minuten lang keinen Treffer zu. So kämpften sie sich bis zur 58. Minute auf 30:27 heran, doch die Aufholjagd beim Tabellenvierten kam zu spät.

Durch die 28:32-Niederlage bleibt die HSG Schwarzerden-Kusel weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz der A Liga Ost. Ihr nächstes Spiel steht am Sonntag, 21. Januar (13 Uhr, Sportzentrum St. Wendel), gegen die HSG Werschweiler-St. Wendel an.