„Das sieht relativ gut aus“, befindet Ortsbürgermeister Siegfried Berndt mit Blick auf die Haushaltssituation der Gemeinde, denn Einöllen sieht in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 schwarzen Zahlen entgegen.

2022 wird ein Überschuss von 25.525 Euro, 2023 ein Plus in Höhe von 26.625 Euro erwartet. Eingerechnet seien dabei die Windkraftanlagen in vollem Umfang, aber: Ein Windrad stand über längere Zeit still. Der Dortmunder Betreiber DEW 21 habe ihm mitgeteilt, dass seit vergangener Woche alles repariert sei und die drei Windräder laufen, die Photovoltaik-Freiflächenanlage sei ebenfalls am Netz, so Berndt.

Geplanter Ankauf der Pfarrscheune

Die Gemeinde plant auch einige Investitionen. Die größte Investition könnte der Ankauf der Pfarrscheune von der Kirchengemeinde werden. Vorsorglich sind dafür 250.000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt. Die Gemeinde hat schon länger Interesse an dem Gebäude gezeigt. Die frühere Scheune eigne sich als Dorfzentrum. „Ob der Kauf zustande kommt, ist noch unklar“, erklärt Berndt. Ein Vororttermin mit allen Verantwortlichen sei verschoben worden, ein genauer Zeitplan momentan unklar.

91.000 Euro sind eingeplant für die Sanierung „Hobstätterweg“. Hier erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 55 Prozent, der Rest soll mit Zuwendung aus der Sonderzulage Wirtschaftswege finanziert werden.