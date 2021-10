Helge Schwab ist neuer Vorsitzender des FWG-Landesverbands. Der Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeister von Hüffler löst Manfred Petry ab, der nach 33 Jahren im Landesvorstand, davon 14 Jahre als Vorsitzender, bei der Mitgliederversammlung in Manderscheid zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. „Heute ist der Zeitpunkt gekommen, Verantwortung abzugeben und in jüngere Hände zu legen“, sagte der 68-Jährige aus Frankenstein, der aber in seiner Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sowie im Bezirkstag weiterhin politisch aktiv bleiben will. Zudem ist er weiterhin stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Wähler.

Schwab nannte in seiner Antrittsrede als vorrangiges Ziel, die Zusammenarbeit zwischen dem Landesverband der Freie Wähler Gemeinschaften und den Freien Wählern Rheinland-Pfalz auszubauen. Deren Vorsitzender ist Schwabs Fraktionskollege Stephan Wefelscheid.