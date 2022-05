Eine kurze gesundheitliche Schwäche nennt die Polizei als Ursache für einen Unfall, der sich in der Odenbacher Straße in Adenbach ereignet hat. Wie die Lauterecker Polizei am Freitag mitteilt, war bereits am Mittwochvormittag eine 54 Jahre alte Autofahrerin von der Straße abgekommen, als sie in Richtung Odenbach unterwegs war.

Wegen des Schwächeanfalls habe sie die Kontrolle verloren und sei gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Polizei sowie die Feuerwehren Adenbach und Odenbach waren im Einsatz.