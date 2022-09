„Der Fahrer hatte wohl einen guten Schutzengel“: So vermutet es die Polizei Lauterecken in ihrem Bericht über einen Unfall, der sich am Dienstagnachmittag in Reipoltskirchen zugetragen hat. Ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer war gestürzt und mehr als 20 Meter weit unkontrolliert im Liegen über die Fahrbahn geschlittert, ohne gegen ein Hindernis oder gar ein Auto im Gegenverkehr zu stoßen. Deshalb kam der junge Mann nach Polizeiangaben wohl unverletzt davon. Vorsorglich aber hatte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ursache des Unfalls war nach Darstellung der Polizei, dass der Mopedfahrer auf der Hauptstraße in Reipoltskirchen – von Hefersweiler her kommend in Richtung Ginsweiler – auf der regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Am Leichtkraftrad entstand nach Polizeiangaben hoher Sachschaden. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr im Einsatz, die auslaufende Betriebsstoffe entfernen musste.