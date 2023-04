Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich wie das Urteil ausfällt: Der Polizistenmord-Prozess wird das Leid der Angehörigen nicht lindern. Für die Gesellschaft aber sollte er Anstoß sein, das Leben sicherer zu machen.

Am kommenden Dienstag beginnt in Kaiserslautern der Prozess wegen der Tötung zweier Polizisten im Kreis Kusel. Die Tat vom Januar hatte in ganz Deutschland Entsetzten ausgelöst. Aus aller