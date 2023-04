Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Arbeitskleidung soll was taugen. Das gilt erst recht, wenn die Träger dieser Kleidung gar in lebensgefährliche Situationen geraten können. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan kriegt jetzt eine neue Einsatzkluft. Und die hat – wie erwartet – ihren Preis.

Die Zauberformel lautet „all in one“: Alles in einem bieten sollen die neuen Schutzanzüge, mit denen die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ausgestattet wird. In den