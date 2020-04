In der Bruchstraße von Waldmohr ist am Donnerstagnachmittag ein Schuppen abgebrannt. Dies geschah unter großer Rauchentwicklung – laut Feuerwehr wohl wegen dort gelagerter Gegenstände. Eine Frau wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, ein Bewohner des Hauses erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Auch ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Einsatz, außerdem Rettungsdienst und Polizei.