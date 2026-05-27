Der Abriss ist erledigt – nun kann der Bau einer neuen Schulturnhalle in St. Julian in Angriff genommen werden. Das Gebäude war vor drei Jahren wegen diverser Mängel gesperrt worden, besonders der Zustand des Daches bereitete Sorgen. Eine Sanierung des undichten, außerdem von Schimmel befallenen Gebäudes wäre zu teuer geworden. Rasch wurde deshalb ein Neubau ins Auge gefasst. Der dafür notwendige Rückbau der alten Halle ist mittlerweile erfolgt, die Arbeiten wurden vergangene Woche von der VG-Verwaltung Lauterecken-Wolfstein abgenommen.

Nun heißt es warten auf die Baugenehmigung, die von der Kreisverwaltung erteilt wird. Diese hatte noch Unterlagen nachgefordert, die inzwischen weitergeleitet wurden, teilt die VG-Verwaltung mit. Sobald die Genehmigung vorliegt, werden die Ausschreibungen in die Wege geleitet. Einen zeitlichen Horizont zur Fertigstellung der neuen Halle konnte die Verwaltung derzeit noch nicht nennen.