Von Sabrina Schreiner

Die Schulturnhalle in St. Julian ist in die Jahre gekommen. Die Schäden und Mängel sind vielfältig. Von Schimmel bis zu maroden Dächern reicht die Palette. Ein Neubau mit Kosten in Höhe von etwa zwei Millionen Euro wäre wirtschaftlicher als eine Sanierung. Schon einige Förderanträge wurden gestellt, große Hoffnung wurden beispielsweise auf das Bundesprogramm „Kommunale Einrichtungen in Sport, Jugend und Kultur“ gesetzt. Im Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein informierte Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Müller, dass sich diese Hoffnungen erstmal zerschlagen haben, allerdings sei zu einer erneuten Bewerbung angerufen worden. Sollte die Schulturnhalle nicht mehr nutzbar sein, hat der Ortsgemeinderat St. Julian schon ein mögliches Ausweichquartier in Aussicht gestellt. Der Sportunterricht könnte dann ins nahegelegene Dorfgemeinschaftshaus ausgelagert werden.