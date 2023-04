Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 37 Dienstjahren gehört Schulsekretärin Gabi Drum praktisch zum Inventar des Siebenpfeiffer-Gymnasiums. Viele Abitur-Jahrgänge hat die Quirnbacherin in dieser Zeit begleitet. Der aktuelle war der letzte.

An ihren ersten Arbeitstag am Siebenpfeiffer-Gymnasium erinnert sich Gabi Drum noch genau: So wie es den Fünftklässlern geht, wenn sie von ihrer kleinen Grundschule an das große Gymnasium