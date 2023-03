Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Investitionsprogramm für die Schulen stehen 2021 zwei Großprojekte an: die Sanierung der Sporthalle der IGS Schönenberg-Kübelberg und des Schulgebäudes der Realschule plus in Wolfstein.

Für über eine Million Euro soll das Innenleben der Sporthalle, Baujahr 1983, modernisiert werden, inklusive Bodenbelag und Tribüne. 200.000 Euro fließen auch in das Schulgebäude.