Ostern statt Einschulung: Immer mehr Familien übergeben den Ranzen schon zum Fest. Bei Spielwaren Metzger zählen Motive, Patches – und die Passform, verrät die Inhaberin.

Bis zum großen Erstauftritt am 10. August ist es für die schillernden Ausstellungsstücke bei Spielwaren Metzger noch eine ganze Weile hin – nichtsdestotrotz ist der Verkauf von Schulranzen bereits in vollem Gange. Wie Inhaberin Lilo Daniel erzählt, waren in den Wochen vor Ostern bereits viele Eltern gemeinsam mit ihren einzuschulenden Kindern im Geschäft, um die wichtige Anschaffung zu tätigen. Es habe sich nach und nach dahin entwickelt, dass die Übergabe der bunten Schultaschen in vielen Familien am Osterfest erfolgt, weiß die Inhaberin des Spielwarenladens zu berichten.

Da Bücher, Hefte, Stifte und die Pausensnacks für einen kleinen Körper schwer zu schultern sein könnten, rät Daniel, den Rucksack oder Ranzen vor der Anschaffung unbedingt Probe zu tragen. Dabei solle auf Becken- und Brustgurte geachtet werden ebenso wie auf verstellbare und somit individuell anpassungsfähige Rückenteile. Das sei mittlerweile ein verbreiteter Standard in der heutigen Schulranzenproduktion und unterstütze Kinder auch bei längeren Schulwegen, so Daniel.

Den Kindern ist Design wichtiger als Ergonomie

Wichtiger als die Prävention von Haltungsschäden sind bei der Ranzenwahl für die Kinder Designfragen. Die nachgefragten Motive bei Spielwaren Metzger bleiben laut der Inhaberin recht unverändert: Geschlechterspezifisch sind Dinosaurier und Piraten einerseits, Einhörner und Prinzessinnen andererseits die Verkaufsschlager. Daniel stellt allerdings einen Trend zur Abkehr von Motivbedruckungen der Ranzen fest; vielmehr werden die Kindheitshelden als ablösbare Patches auf dem Ranzen befestigt. Durch diese Art von Klettverschluss-Motiven lässt sich ein Ranzen länger nutzen und durch kleine Änderungen dem Alter und den wechselnden Interessen des Kindes anpassen. Wenn etwa ein Dinosaurier in der dritten Klasse durch einen Fußball abgelöst werden soll, kann der Ranzen entsprechend angepasst werden.

Die teils stattlichen Preise der Markenprodukte von Scout und Ergobag erklärt Daniel mit der hohen Materialqualität, der Robustheit im alltäglichen Gebrauch und der Langlebigkeit ebenjener. Auch sind in den Preisen, die sich nicht selten jenseits der 250 Euro bewegen, oft andere Schulutensilien wie Mäppchen, Malkasten oder Turnbeutel bereits enthalten.