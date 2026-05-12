Wer macht denn sowas? Auf dem Schulhof in Pfeffelbach gibt es Probleme mit Hinterlassenschaften von Hunden. Kinder kommen mit verschmutzten Schuhen in den Unterricht – nicht nur den Lehrern stinkt's.

Mehrfach ist es in jüngster Zeit zu Verschmutzungen des Schulhofes durch Hundekot gekommen. Jetzt hat sich auch der Gemeinderat damit befasst, wie Ortsbürgermeister Simon Rühmann mitteilt. Die Schulleiterin der Grundschule sei auf ihn zugekommen und habe auf das Problem aufmerksam gemacht, berichtet Simon. Zuletzt seien gleich vier Kinder gleichzeitig in die tierischen Hinterlassenschaften hineingetappt, woraufhin es im Schulsaal erbärmlich gestunken habe.

In der Gemeinde gebe es immer mal wieder Probleme mit nicht entferntem Hundekot, allerdings „ist es bei uns kein besonders großes Problem“, sagt der Ortsbürgermeister. Es gebe für Gassigeher auch genügend Behälter mit Plastiktüten. Wenn allerdings Hunde auf dem Schulhof spazieren geführt würden und deren Kot nicht weggemacht werde, hat Rühmann dafür keinerlei Verständnis. „So etwas geht gar nicht“, stellt der Ortsbürgermeister klar, der Schulleiter in St. Julian ist.