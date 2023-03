Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eltern sollen auch im kommenden Schuljahr nicht mehr für das Schulessen ihrer Kinder zahlen müssen, obwohl die Lieferanten höhere Preise angekündigt haben. Die Mehrkosten für die Grundschulverpflegung soll die Verbandsgemeinde übernehmen.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Schulträgerausschuss haben in ihren Sitzungen am Mittwoch- und Donnerstagabend diese Empfehlung ausgesprochen. Der Verbandsgemeinderat wird am