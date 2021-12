Eltern müssen für das Schulessen ihrer Kinder künftig tiefer in den Geldbeutel greifen. Statt bisher 2,50 bis drei Euro werden ab 1. August kommenden Jahres 4,12 Euro pro Essen fällig. Der Kreis folgt mit der Erhöhung einer Forderung des Rechnungshofs. Einem anderen Wunsch der Finanzkontrolleure wurde aber nicht entsprochen.

Die Akzeptanz der Mittagsverpflegung in Schulen ist in großem Umfang auch davon abhängig, dass ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis besteht. Zu diesem Ergebnis kam 2019 eine vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Studie zu Kosten und Preisstrukturen in der Schulverpflegung. Entgegen einer Forderung des Rechnungshofs, pro Monat einen Pauschalbetrag zu verlangen, bleibt der Landkreis bei seinem bisherigen Modell: Die Eltern zahlen nur die Essen, die ihre Kinder auch tatsächlich verzehrt haben. Darin waren sich die Mitglieder des Kreisausschusses am Montag einig.

Einig war sich das Gremium auch darin, einer anderen Forderung des Rechnungshofs zu entsprechen: den Kostenbeitrag für die Mittagsverpflegung bei der Neuvergabe des Auftrags zu erhöhen. So werden am Siebenpfeffer-Gymnasium Kusel, der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr, der Jakob-Muth- und Paul-Moor-Schule in Kusel, der Realschule plus in Kusel sowie beiden Standorten der Realschule plus Lauterecken/Wolfstein pro Essen 4,12 Euro fällig.

Den Catering-Auftrag für die kommenden zwei Jahre – der Vertrag kann vom Kreis um zwei Jahre verlängert werden – vergab der Ausschuss an Oliver Allmang, Betreiber des Restaurants „Zum alten Keiler“ in Horschbach. Der Kreis hatte in seiner Verwaltungsvorlage betont, dass anfallende Personal-, Investitions- und Betriebskosten nicht auf den Essenspreis umgelegt würden. Diese Kosten trage auch weiterhin der Schulträger, sprich der Kreis.