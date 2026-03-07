Der Kreisausschuss hat entschieden: Der Alte Keiler beliefert auch über 2027 hinaus Schulen mit Mittagessen und Preis sammelt weiter den Bio- und den Restmüll.

In der jüngsten Sitzung hat sich der Kreisausschuss unter anderem mit der „Neuvergabe der Verpflegungsdienstleistungen an acht Schulen im Landkreis“ beschäftigt, weil die aktuellen Verträge im Sommer nächsten Jahres auslaufen. Zwei Unternehmen interessierten sich für den Auftrag, darunter das Gasthaus Zum Alten Keiler aus Horschbach. Die Verwaltung empfahl dem Kreistag die Auftragsvergabe „zum angebotenen und geprüften Preis je Essen in Höhe von 4,50 Euro (netto) / 4,82 Euro (brutto) an den wirtschaftlichsten Bieter, das Einzelunternehmen Gasthaus Zum Alten Keiler“. Das Gremium folgte dem Vorschlag: Das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel, die Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr, die Jakob-Muth- und die Paul-Moor-Förderschule sowie die Realschulen plus in Lauterecken und Wolfstein, in Altenglan und in Kusel (samt Berufsbildender Schule) werden weitere zwei Jahre aus Horschbach beliefert.

Müllsammlung verlängert

Ebenfalls ein langjähriger Vertragspartner der Kreisverwaltung ist die Firma Preis in Konken. Hier laufen die Verträge zur Sammlung von Restmüll und Biomüll aus dem Jahr 2019 zum Jahresende aus. Ohne große Diskussion sprach sich der Kreistag für eine Verlängerung des Vertrages bis Ende Dezember 2027 aus. In der Beschlussvorlage heißt es: „Über den gesamten Zeitraum hinweg hat sich das Unternehmen als leistungsstarker und sehr zuverlässiger Dienstleister bewährt.“ Alwin Zimmer (AfD) wollte von der Verwaltung wissen, ob es durch die Umstellung bei Preis auf eine Viertages-Arbeitswoche zu Rückmeldungen von Bürgern gekommen sei. Laut Verwaltung gab es keine. Auch hier wurde die Zusammenarbeit einstimmig verlängert.