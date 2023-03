Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund drei Millionen Euro werden in diesem Jahr für die Unterhaltung und weitere Investitionen in die Schulen in Trägerschaft des Landkreises benötigt. Der Schulträgerausschuss des Kreises hat dem Kostenplan zugestimmt.

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen, bei denen der Landkreis Träger ist, im laufenden Jahr auf rund 3,1 Millionen Euro. Nach Abzug von Fördermitteln