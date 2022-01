Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat sich für den Kauf von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgesprochen. Der Einbau in den Grundschulen soll im Februar beginnen. Vertreter der Schulelternbeiräte fordern den Kauf mobiler Geräte – auch für die Übergangszeit. Die Verwaltung weist den Wunsch zurück.

Die Vorsitzenden der Grundschul-Elternbeiräte hätten sich am 12. Dezember mit einem Schreiben an Bürgermeister Christoph Lothschütz gewandt. Ihr Wunsch: Um der Omikron-Variante frühzeitig zu begegnen, solle die Verwaltung mobile Lüftungsanlagen kaufen. Diese lehnte die Bitte einen Tag später, nach einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden und Beigeordneten, ab, heißt es in einer Stellungnahme zu unserem Bericht „Warten auf Lüftungsanlagen“ vom 8. Januar. Diese wurde vom Initiator der Initiative, Georg Altherr, stellvertretend für die Vorsitzenden der Schulelternbeiräte Altenkirchen (Sabrina Zimmer), Breitenbach (David Mendel), Brücken (Torben Burkart, Isabel Gutwein, Holger Huber), Herschweiler-Pettersheim (Markus Knecht) und Nanzdietschweiler (Fabian Frank) an die Redaktion geschickt.

„Stattdessen wurden einige CO2-Messgeräte angeschafft (die keine Viren aus der Luft filtern) und die Verwaltung erkundigte sich – allerdings mit erheblicher zeitlicher Verzögerung –, ob es mobile Geräte zu mieten gibt und was das kostet“, heißt es in dem Schreiben.

Keine Doppel-Beschaffung

Lothschütz verteidigt den Kurs der Verwaltung: Der Rat habe mit deutlicher Mehrheit den Weg eingeschlagen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung anzuschaffen – diese außerplanmäßige Ausgabe sei auch mit der Kommunalaufsicht abgesprochen. Man habe nicht zusätzlich mobile Geräte anschaffen wollen, um eine Doppel-Beschaffung zu vermeiden – zumal dann auch die Frage zu beantworten sei, was man mit den Geräten macht, wenn die festinstallierten Anlagen in Betrieb sind.

Stattdessen habe sich die Verwaltung – nach interner Absprache mit den kommunalen Vertretern – nach Mietgeräten erkundigt. Dass dies viel später erfolgte, weist der Bürgermeister zurück. „Da wurde nichts verschleppt und nichts totgeschwiegen. Wir haben unverzüglich Firmen kontaktiert“ und binnen weniger Tage hätten erste Angebote vorgelegen, die, wie am 8. Januar berichtet, nicht wirtschaftlich gewesen seien.

„Binnen einer Woche da“

Die Vertreter legen Wert auf die Feststellung, dass es nie der Vorschlag war, mobile Anlagen zu mieten, wie irrtümlich in der RHEINPFALZ berichtet wurde, sondern sie zu kaufen. „Wir halten die Anschaffung mobiler Geräte nach wie vor für sinnvoll. (...) Wenn sie heute bestellt werden, sind sie innerhalb einer Woche da.“ Die mobilen Geräte seien dadurch auch gut für den Übergang, „denn inzwischen hat Herr Lothschütz den für Februar in Aussicht gestellten Einbau von festinstallierten Luftreinigungsanlagen erneut um einen Monat nach hinten verschoben“, heißt es in dem Schreiben.

Lothschütz entgegnet: „Im Februar starten wir mit der Maßnahme. Das zuständige Ingenieurbüro hakt derzeit nochmals bei den Auftragsfirmen nach, wann genau die Geräte geliefert werden, weil auch die wiederum von Zulieferern abhängig sind.“ Anfang Januar sagte er, dass er hoffe, die Maßnahme sei bis Mitte März abgeschlossen.

Beiräte: Aussage Lothschütz’ falsch

Weiteres Thema: Im Dezember 2020 hatte sich der Verbandsgemeinderat mit dem Einbau von Selbstbauanlagen nach dem Mainzer Modell befasst. Lothschütz sagte Anfang Januar, es habe hierfür keine Nachfragen gegeben. Die Vertreter betonen, es habe früh in der Pandemie sehr wohl Initiativen von Elternvertretern gegeben, solche Anlagen einzubauen, zur Not auch durch Eltern selbst. Lothschütz dazu: „Es gab zwei Gespräche dazu, aber es kam danach niemand auf uns zu und sagte: ’Wir wollen das einbauen’.“