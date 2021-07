Die Pläne für einen Waldkindergarten werden immer konkreter. Im Herbst soll es mit 20 Kinder losgehen.

Standort der Wald-Kita wird zwischen dem jetzigen Kindergarten, der Schule und dem Sportplatz in Herschweiler-Pettersheim sein. Das Konzept stellte Ortsbürgermeisterin Margot Schillo vor. Sie ist Vorsitzende des Kindergartenausschusses der gemeinsamen Kindertagesstätte Regenbogen der drei Ortsgemeinden Herschweiler-Pettersheim, Krottelbach und Langenbach.

Der Waldkindergarten sieht die Schule als Anlaufstelle vor. Der dafür erforderliche Umbau soll rund 30.000 Euro kosten. Weitere Kosten entstehen für die Herstellung eines Weges in den Wald mit 32.000 Euro, Parkfläche am Wald mit 27.000 Euro, Ingenieur- und Architektenleistungen von 23.800 Euro und weitere Kosten für Wickelraum, Toilette und Gerätehaus. Insgesamt müssten 150.000 Euro veranschlagt werden. Bis zu 80.000 Euro an Förderung seien möglich.

Verpflegung in der Cafeteria

Der Waldkindergarten soll bis zu 20 Kinder zwischen drei und sechs Jahren aufnehmen. Schillo stellte die Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal über die Mitbenutzung der Schule vor, die vom Gemeinderat noch abgesegnet werden muss. Der Kindergartenausschuss stimmte der Wald-Kita und der Vereinbarung zu. Die tägliche Mittagsverpflegung soll in der Cafeteria der Schule stattfinden.

Elternabend geplant

Geplant ist nach Schillos Worten, den Betrieb im Herbst aufzunehmen. Bei einem Elternabend soll über Einzelheiten informiert werden.

Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister von Krottelbach, sprach die Zweckvereinbarung der drei Ortsgemeinden von 1985 an. Der Ausschuss ist der Ansicht, diese neu auszuarbeiten und den drei Gemeinderäten vorzulegen.

Den Plänen für den Waldkinder-Garten ging eine Machbarkeitsstudie voraus. Ein Vorschulkindergarten bei der Grundschule, ein Anbau an das bestehende Kita-Gebäude oder ein Neubau wären nicht zu finanzieren gewesen.