Unbekannte sind auf das Gelände des Paul-Schneider-Gymnasiums eingedrungen und haben auf dem Beach-Volleyballfeld Glasscherben vergraben. Nur glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde, so die Polizei.

Am Freitagmorgen bemerkte ein Bediensteter des Gymnasiums Scherben von Fensterglas im Sand der Anlage und sperrte diese. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in den Abend- oder Nachtstunden über den Zaun auf die Anlage gelangten und absichtlich das Glas in den Sand vergruben. Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110 zu melden.