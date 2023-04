Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Wanderweg rund um den Potzberg soll in diesem Jahr als erster von fünf neuen Wegen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eröffnet werden. Bewegung gibt es auch in Sachen Neubau der Gymnastikhalle der Realschule plus in Altenglan. Zudem steht die Eröffnung des Kreativzentrums Remigiusland kurz bevor.

Fünf Jahre alt wird die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan in diesem Jahr. Gefeiert werden soll im Freien im Sommer oder im Herbst, sagt Bürgermeister Stefan Spitzer.

Ein wichtiges Thema